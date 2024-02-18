Миллиардеры Сорос и Уолтон покупают доли в фармкомпаниях

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2024, 14:01 Читати українською

Миллиардеры Сорос и Уолтон покупают доли в фармкомпаниях

Семейные офисы американских миллиардеров Сэма Уолтона и Джорджа Сороса приобрели новые части в биотехнологических компаниях, занимающихся разработкой лекарств. Об этом пишет Bloomberg.

Семейные офисы американских миллиардеров Сэма Уолтона и Джорджа Сороса приобрели новые части в биотехнологических компаниях, занимающихся разработкой лекарств.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что в четвертом квартале 2023 года компания Уолтона Walton Investment Team приобрела долю у Madrigal Pharmaceuticals, разрабатывающей лекарства от заболеваний печени, за 8,2 миллиона долларов.

Soros же Fund Management приобрел новую долю в фармацевтической компании Merck & Co. на 24,5 млн долл. и еще одну долю на 19,2 млн долл. у компании Eli Lilly, производящей лекарства для похудения.

Другие инвестиционные фирмы также приобрели частицы в отдельных биотехнологических компаниях, добавляет Bloomberg.

Так, семейный офис Дэвида Бондермана Wildcat Capital Management приобрел долю у Praxis Precision, специализирующейся на лечении неврологических заболеваний.

Инвестиции в медицинское оборудование и технологии здравоохранения — одна из самых популярных инвестиционных тем 2023 года, свидетельствуют данные опроса семейных офисов, проведенного UBS Group AG.

В частности, немецкие миллиардеры Томас и Андреас Струэннгман помогли создать компанию BioNTech SE, которая в партнерстве с Pfizer Inc. разработала первую вакцину от Covid, одобренную Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами