Миллиардеры Сорос и Уолтон покупают доли в фармкомпаниях

Семейные офисы американских миллиардеров Сэма Уолтона и Джорджа Сороса приобрели новые части в биотехнологических компаниях, занимающихся разработкой лекарств. Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что в четвертом квартале 2023 года компания Уолтона Walton Investment Team приобрела долю у Madrigal Pharmaceuticals, разрабатывающей лекарства от заболеваний печени, за 8,2 миллиона долларов.

Soros же Fund Management приобрел новую долю в фармацевтической компании Merck & Co. на 24,5 млн долл. и еще одну долю на 19,2 млн долл. у компании Eli Lilly, производящей лекарства для похудения.

Другие инвестиционные фирмы также приобрели частицы в отдельных биотехнологических компаниях, добавляет Bloomberg.

Так, семейный офис Дэвида Бондермана Wildcat Capital Management приобрел долю у Praxis Precision, специализирующейся на лечении неврологических заболеваний.

Инвестиции в медицинское оборудование и технологии здравоохранения — одна из самых популярных инвестиционных тем 2023 года, свидетельствуют данные опроса семейных офисов, проведенного UBS Group AG.

В частности, немецкие миллиардеры Томас и Андреас Струэннгман помогли создать компанию BioNTech SE, которая в партнерстве с Pfizer Inc. разработала первую вакцину от Covid, одобренную Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.