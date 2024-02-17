В прошлом году банки вернули 93,5% рефинансирования НБУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2024, 14:03 Читати українською

В прошлом году банки вернули 93,5% рефинансирования НБУ

На 1 января 2024 года задолженность банков по кредитам рефинансирования уменьшилась на 35,66 млрд грн (-93,5%) по сравнению с 1 января 2023 года, когда 21 банк имел суммарно 38,15 млрд грн рефинансирования НБУ. Об этом пишет FinClub.

На 1 января 2024 года задолженность банков по кредитам рефинансирования уменьшилась на 35,66 млрд грн (-93,5%) по сравнению с 1 января 2023 года, когда 21 банк имел суммарно 38,15 млрд грн рефинансирования НБУ.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что полностью за рефинансирование рассчитались 15 банков: «Укрэксимбанк», «ПУМБ», «Сэнс Банк», Банк «Кредит Днепр», банк «Южный», «Укргазбанк», «Аккордбанк», «Индустриалбанк», «Банк 3/ 4», «ПроКредит Банк», «Первый инвестиционный банк», «Кристаллбанк», «Мотор-Банк», банк «Украинский капитал», «Полтава-банк».

Суммарно эти банки вернули НБУ 33,72 млрд грн, в том числе самые большие суммы пришлись на «Укрэксимбанк» (-18,47 млрд грн), «ПУМБ» (-4,19 млрд грн) и «Сэнс Банк» (-3,28 млрд грн).

«Еще 1,97 млрд грн вернули НБУ четыре банка, которые все еще имеют задолженность перед регулятором: „Банк Альянс“ (долг 700 млн грн по состоянию на 1 января 2024 года), „МИБ“ (320 млн грн), „МетаБанк“ (167 млн грн), „Агропросперис Банк“ (150 млн грн)», — говорится в сообщении.

При этом еще два банка увеличили портфель полученных от НБУ средств: «Коминбанк» — на 1,6 млн грн (до 790,6 млн грн), банк «Львов» — на 29,94 млн грн (до 355 млн грн).

Задолженность этих шести банков перед НБУ составляет 2,48 млрд грн по состоянию на 1 января 2024 года.

Читайте также: Прибыли банков существенно выросли, несмотря на войну: кто заработал больше всего

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами