В прошлом году банки вернули 93,5% рефинансирования НБУ

На 1 января 2024 года задолженность банков по кредитам рефинансирования уменьшилась на 35,66 млрд грн (-93,5%) по сравнению с 1 января 2023 года, когда 21 банк имел суммарно 38,15 млрд грн рефинансирования НБУ . Об этом пишет FinClub.

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Отмечается, что полностью за рефинансирование рассчитались 15 банков: «Укрэксимбанк», «ПУМБ», «Сэнс Банк», Банк «Кредит Днепр», банк «Южный», «Укргазбанк», «Аккордбанк», «Индустриалбанк», «Банк 3/ 4», «ПроКредит Банк», «Первый инвестиционный банк», «Кристаллбанк», «Мотор-Банк», банк «Украинский капитал», «Полтава-банк».

Суммарно эти банки вернули НБУ 33,72 млрд грн, в том числе самые большие суммы пришлись на «Укрэксимбанк» (-18,47 млрд грн), «ПУМБ» (-4,19 млрд грн) и «Сэнс Банк» (-3,28 млрд грн).

«Еще 1,97 млрд грн вернули НБУ четыре банка, которые все еще имеют задолженность перед регулятором: „Банк Альянс“ (долг 700 млн грн по состоянию на 1 января 2024 года), „МИБ“ (320 млн грн), „МетаБанк“ (167 млн грн), „Агропросперис Банк“ (150 млн грн)», — говорится в сообщении.

При этом еще два банка увеличили портфель полученных от НБУ средств: «Коминбанк» — на 1,6 млн грн (до 790,6 млн грн), банк «Львов» — на 29,94 млн грн (до 355 млн грн).

Задолженность этих шести банков перед НБУ составляет 2,48 млрд грн по состоянию на 1 января 2024 года.

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