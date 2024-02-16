Курс валют на вечер 16 февраля: доллар и евро на межбанке стремительно пошли вверх

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 28 копеек в покупке и на 33 копейки в продаже. Евро выросло на 26 копеек в покупке и на 32 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 16 февраля Закрытие 16 февраля Изменения доллар 37.85/37.87 38.13/38.20 28/33 евро 40.74/40.75 41.00/41.07 26/32

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,30 грн. Евро покупают за 40,70 грн., а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,25−38,40, евро — 41,35−41,60 грн.

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