Nike сократит 2% рабочих мест

Nike заявила о планах сократить 2% сотрудников, то есть более 1600 рабочих мест. Таким образом компания стремится снизить затраты после снижения прибыли. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Генеральный директор Nike Джон Донахью заявил, что компания использует свои ресурсы для увеличения инвестиций в такие категории как бег, женская одежда и бренд Jordan, говорится в служебной записке для сотрудников, с которой ознакомилась газета.

Ожидается, что сокращения не коснутся сотрудников магазинов и распределительных центров, а также инновационной команды компании.

По состоянию на 31 мая 2023 г. в компании работало около 83 700 сотрудников.

«Это болезненная реальность, и я не воспринимаю ее легкомысленно. Сейчас мы работаем не лучшим образом, и в конечном счете я беру ответственность за это на себя и свою команду руководителей», — отметил Донахьо в служебной записке.

В декабре компания Nike снизила свой прогноз доходов на этот год на фоне опасений, что потребители становятся осторожнее в своих расходах. Тогда компания заявила, что планирует сократить расходы на 2 миллиарда долларов в течение следующих трех лет за счет сокращения рабочих мест и оптимизации.