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16 февраля 2024, 16:38 Читати українською

Илон Маск существенно увеличил свою долю в Tesla

Гендиректор и основатель Tesla Илон Маск увеличил свою долю в компании с 13% до 20,5%. Стоимость доли оценивают в чуть более $120 млрд. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на документы, представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Гендиректор и основатель Tesla Илон Маск увеличил свою долю в компании с 13% до 20,5%.

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Согласно документу, Маску принадлежит около 441,06 млн обыкновенных акций Tesla, а также опционы на покупку 303,96 млн ценных бумаг, которые могут быть реализованы в течение 60 дней с 31 декабря 2023 года.

Ранее Маску принадлежало 13% акций Tesla, и это значительное увеличение доли, отмечает Business Insider.

Но нынешняя доля в 20,5% все еще меньше той, которая была у Маска несколькими годами раньше: тогда ему принадлежали 22% акций Tesla. В 2021—2022 годах он продал акции компании почти на 40 млрд дол. Маск пошел на этот шаг, чтобы профинансировать покупку Twitter, погасить долги и оплатить налоговые счета.

В январе Маск заявил, что хочет получить 25% акций Tesla, чтобы оказать большее влияние при принятии решения.

Акции Tesla за полгода упали на 11%. С начала 2024 года падение составило 19%.

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Источник: Минфин
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