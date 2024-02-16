На денежное содержание военнослужащих в январе 2024 года было направлено 57,4 млрд грн, что почти вдвое меньше, чем в декабре 2023 года — 107,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Расходы на выплаты военным в январе уменьшились почти вдвое
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета в январе составила 150,2 млрд грн.
Больше всего 75,9 млрд грн, или 50,5%, было направлено на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 57,4 млрд. грн.
Еще 1,2 млрд грн направили в поддержку ВСУ. В частности, речь идет о приобретении военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, топлива и продовольствия.
Среди прочих расходов в прошлом году больше потратили:
- 9,3 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг или 6,2% от общего объема расходов.
- 42 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 27,9% от общего объема расходов;
- 9,5 млрд грн — на обслуживание государственного долга или 6,3% от общего объема;
- 11,8 млрд грн — на трансферты местным бюджетам или 7,9% от общего объема.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 43 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 4
А как еще можно это прочесть?