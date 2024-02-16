Расходы на выплаты военным в январе уменьшились почти вдвое

На денежное содержание военнослужащих в январе 2024 года было направлено 57,4 млрд грн, что почти вдвое меньше, чем в декабре 2023 года — 107,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета в январе составила 150,2 млрд грн.

Больше всего 75,9 млрд грн, или 50,5%, было направлено на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 57,4 млрд. грн.

Еще 1,2 млрд грн направили в поддержку ВСУ. В частности, речь идет о приобретении военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, топлива и продовольствия.

Среди прочих расходов в прошлом году больше потратили: