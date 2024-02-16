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16 февраля 2024, 15:24 Читати українською

Расходы на выплаты военным в январе уменьшились почти вдвое

На денежное содержание военнослужащих в январе 2024 года было направлено 57,4 млрд грн, что почти вдвое меньше, чем в декабре 2023 года — 107,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На денежное содержание военнослужащих в январе 2024 года было направлено 57,4 млрд грн, что почти вдвое меньше, чем в декабре 2023 года — 107,8 млрд грн.

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Общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета в январе составила 150,2 млрд грн.

Больше всего 75,9 млрд грн, или 50,5%, было направлено на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 57,4 млрд. грн.

Еще 1,2 млрд грн направили в поддержку ВСУ. В частности, речь идет о приобретении военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, топлива и продовольствия.

Среди прочих расходов в прошлом году больше потратили:

  • 9,3 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг или 6,2% от общего объема расходов.
  • 42 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 27,9% от общего объема расходов;
  • 9,5 млрд грн — на обслуживание государственного долга или 6,3% от общего объема;
  • 11,8 млрд грн — на трансферты местным бюджетам или 7,9% от общего объема.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
antonov3765
antonov3765
16 февраля 2024, 16:46
#
А куда делось 50% военных получающих довольствие за месяц?
+
0
Ranet
Ranet
16 февраля 2024, 17:09
#
Либо в прошлом декабре чересчур много украли, либо кому то в январе не заплатили.
А как еще можно это прочесть?
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0
mantis05
mantis05
16 февраля 2024, 17:13
#
Читать так: те 2/3 что в тылу тусят и привыкли получать бабос- теперь его не получают. Раньше ведь как: сидишь на попе ровно, тебе оформляют «командировку» виртуальную и всё- у тебя хорошая добавочка. Ну, а тут уже следить начали. Сейчас самое важное- те 2/3 не дать дембельнуться и отправить их на ротацию
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0
veritas69
veritas69
16 февраля 2024, 17:28
#
Куда же их отправить — там через одного то капитан то полковник, их в окопы не пошлют. нужны бесправные солдаты
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