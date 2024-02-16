Курс валют на 16 февраля: доллар и евро упали на 10-15 копеек

В пятницу, 16 февраля, на наличном рынке курс доллара упал в покупке на 12 копеек и на 15 копеек в продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 10 копеек в покупке и продаже, а евро в продаже потеряло 5 копеек, а в покупке не изменилось.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,79−38,25 грн. Евро покупают за 40,70 грн., а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10 грн, евро — 41,15−41,35.

Межбанк открылся в диапазоне 37,85−37,87 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,74−40,75 грн/евро.

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