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16 февраля 2024, 8:55 Читати українською

Coca-Cola смогла превзойти прогноз по выручке

Компания Coca-Cola на днях сообщила, что ее квартальная выручка оказалась выше прогнозируемой. Превзойти ожидания она смогла благодаря подорожанию товаров и высокому спросу на безалкогольные напитки. Подробнее об отчёте гиганта рассказали аналитики LBLV.

Компания Coca-Cola на днях сообщила, что ее квартальная выручка оказалась выше прогнозируемой.

Хотя Coca-Cola на протяжение нескольких последних кварталов увеличивала цены, потребители, обедающие вне домов, а также часто посещающие кинозалы или спортивные мероприятия, были готовы расходовать больше средств на полюбившиеся им еду и питье. Эта тенденция контрастирует с ситуацией в PepsiCo, которая заявила, что ее продажи упали первый раз за 14 кварталов. Рост цен привел к сокращению объемов реализации на 4%.

В случае с Coca-Cola объемы продаж в отдельных упаковках поднялись на 2%. В то же время усредненная стоимость сбыта товара за IV квартал выросла на 9%. И все же компания ждет, что ее органическая выручка будет прибавляться слабо, так как опасается, что положительный эффект от наращивания цен вскоре сойдет на нет.

Даже относительно слабый прогноз Coca-Cola превзошел ожидания

Компания прогнозирует, что ее органические доходы в 2024-м увеличатся на 6−7%. В минувшем году этот показатель подскочил на 12%. Гендиректор компании отметил, что в европейском и североамериканском регионах эффект высокой инфляции давит на отдельные группы потребителей.

И все же эксперты lblv.com отмечают, что прогноз по органической выручке Coca-Cola оказался лучше ожидавшегося. Сейчас компания ждет, что ее скорректированная прибыль за год вырастет на 4−5%, тогда как сторонние аналитики говорят о 4,5%.

Выручка фирмы увеличилась на 7,4%, достигнув $10,95 миллиарда, что превосходит аналитические прогнозы, говорившие о $10,68 миллиарда. Ее скорректированная прибыль составила $0,49 на акцию, что соответствует ожиданиям. Эксперты отмечают, что показатели Coca-Cola оказались лучше, чем у PepsiCo, так как первая все еще выигрывает от возможности увеличивать цены.

Артём Прилучный, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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