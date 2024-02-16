НБУ усилил гривну к доллару на 23 копейки: официальный курс

Национальный банк Украины установил на 16 февраля 2024 официальный курс гривны на уровне 37,9484 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ усилил гривну на 23 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 16 февраля установил официальный курс евро на уровне 40,77 грн., что на 9 копеек меньше, чем в предыдущий день.

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