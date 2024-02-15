Всемирный банк планирует выделить $500 млн в поддержку украинского бизнеса

Министерство экономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением $500 млн на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса в 2024 году. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

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Что известно

В ходе встречи стороны обсудили пути увеличения экспортного потенциала Украины, возможности привлечения финансирования Всемирного банка к реализации программы льготного кредитования «єОселя», а также расширения возможностей Экспортно-кредитного агентства по страхованию военных рисков, в том числе и для предприятий малого и среднего бизнеса.

Отдельно стороны остановились на модернизации программы льготного кредитования «5−7−9%» и возможности стимулирования украинских банков к более активному кредитованию бизнеса.

«Услышали от коллег из Всемирного банка целый ряд практических советов по увеличению возможностей украинской экономики, как сейчас, во время войны, так и для планирования более интенсивного восстановления в послевоенный период, а также перехода к постиндустриальной модели развития. Мы договорились о привлечении экспертизы Всемирного банка для модернизации нашей стратегии восстановления украинской экономики в будущем», — резюмировала министр экономики Юлия Свириденко.