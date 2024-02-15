К закрытию межбанка курс доллара упал на 16 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже. Евро прибавил 7 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 15 февраля: доллар на межбанке упал на 23 копейки
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 15 февраля
|
Закрытие 15 февраля
|
Изменения
|
38.01/38.10
|
37.85/37.87
|
16/23
|
40.73/40.82
|
40,80/40.88
|
7/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,91−38,40 грн. Евро покупают за 40,80 грн., а продают за 41,50 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 41,15−41,40 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Комментарии