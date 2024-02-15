Курс валют на вечер 15 февраля: доллар на межбанке упал на 23 копейки

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Валюта Открытие 15 февраля Закрытие 15 февраля Изменения доллар 38.01/38.10 37.85/37.87 16/23 евро 40.73/40.82 40,80/40.88 7/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,91−38,40 грн. Евро покупают за 40,80 грн., а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 41,15−41,40 грн.

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