Налоги от компании Cosmolot за 2023 год составляют 2,4 млрд грн

Украинские гемблинг компании в этом году обогатили бюджет страны на 10,4 млрд грн. Cosmolot входит в тройку крупнейших налогоплательщиков, которые составляют 80% всех отчислений игорной сферы. Сумма налогов от компании в 2023 году достигла 2,4 млрд грн, что составляет около 25% от поступлений всей игорной сферы.

С момента легализации азартных игр в Украине компания Cosmolot демонстрирует ответственную позицию не только в вопросах уплаты лицензии и налогов и прозрачной операционной деятельности. Как экономический игрок рынка, Cosmolot выступает за всестороннюю помощь в развитии страны.

Так в 2023 Cosmolot привлек первые иностранные инвестиции в гемблинг индустрию страны. Арнульф Дамерау — британский предприниматель и опытный инвестор выбрал компанию из-за открытой проукраинской позиции Cosmolot.

«Решение инвестировать в украинский рынок является очевидным для меня. Я оцениваю прозрачность, экономическую и социальную ответственность бизнеса. Ответственность Cosmolot выходит за пределы вовремя уплаченных налогов, уровень их помощи фронту оценивается миллионами гривен. Вместе мы способны мощнее развивать сферу и экономику страны, помогать армии и идти к победе Украины » — Арнульф Дамерау, главный инвестор Cosmolot.

На благотворительность и помощь армии Cosmolot направил уже более 130 млн грн:

В рамках проекта Cosmolot Airlines компания усилила несколько десятков подразделений ВСУ 50 новейшими РЭБостойкими БпЛА Punisher.

Профинансировал для передачи на фронт 49 винтовок и 2 пулемета.

Cosmolot инициировал создание первой негосударственной платформы изобретателей военной техники Brave Inventors, целью которой является всесторонняя поддержка украинских изобретателей необходимой фронту военной техники и развитие military tech отрасли Украины.

Недавно компания анонсировала продолжение проекта Cosmolot Airlines. Владельцы компании выделяют 12,5 млн грн на изготовление предсерийной модели первого в Украине дрона БпЛА REX, что соответствует стандартам полного цикла уничтожения цели в соответствии с концепцией современной войны.