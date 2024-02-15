Более полумиллиарда налогов уплатила группа BROCARD в госбюджет в 2023 году

В BROCARD озвучили результаты работы в 2023 году. Общий оборот средств группы компаний достиг 3,5 млрд грн, сумма уплаченных налогов — 590 млн грн. Всего за два военных года поступления налогов в украинский бюджет составляют уже 1 млрд 263 млн грн.

На помощь ВСУ в 2023 году было направлено 187,5 млн грн, а всего с начала полномасштабного вторжения — 194 млн грн. В частности, 5 млн грн получил фонд «Повернись живим».

На начало 2024 года команда BROCARD насчитывает 1400 работников. Фонд оплаты труда составляет более 370 миллионов гривен. В 2023 году магазины посетили более 5,5 млн клиентов. Более 160 тысяч новых посетителей зарегистрировались в магазинах сети и на сайте brocard.ua. Количество постоянных клиентов в 2023 году превысило 1,9 млн человек.

К 2022 году группа компаний BROCARD владела более чем 90 магазинами в 26 городах Украины. 30 из них были потеряны или закрыты после полномасштабного вторжения российской армии и оккупации части территории Украины. Несмотря на вызовы военного времени и многочисленные информационные атаки, в 2023 году открыли три новых магазина BROCARD: в Луцке (ЦУМ), Ивано-Франковске (ТРЦ «Велес») и Виннице (ТРЦ «Sky Park»). Также заработали два магазина обновленного формата с расширенным ассортиментом продукции и отдельной зоной нишевых ароматов. На сегодня сеть BROCARD имеет 66 магазинов, которые расположены в крупнейших ТРЦ 22-х украинских городов.

«Я искренне горжусь нашей командой, которой удалось не только устоять в нечеловеческих условиях войны, сохранить бизнес, но и достичь весомых результатов», — говорит Филипп Бенасен, владелец BROCARD.

На официальном сайте BROCARD также сообщили, что одной из приоритетных задач на ближайшие годы является сотрудничество с украинскими производителями парфюмерии и косметики. Сеть уже реализует продукцию 26 украинских брендов. Всего в BROCARD представлено более 300 мировых премиальных брендов — оригинальную продукцию поставляют только от официальных дистрибьюторов. В 2023 году ассортимент сети пополнился 93 новыми наименованиями, 16 из которых именно украинские новинки. Также в 2023 году собрали самую большую в Украине коллекцию авторских ароматов: более 70 нишевых брендов со всего мира, среди которых есть и украинский аромат — 13PERFUMES.

«2023 год, бесспорно, был одним из самых сложных в почти 30-летней истории BROCARD. Лично я считаю, что нашему уникальному коллективу удалось осуществить несбыточное. В условиях потери части магазинов, вынужденной миграции многих сотрудников, серьезных логистических проблем, постоянных атак со стороны конкурентов мы выстояли: выплатили налоги государству, помогли нашим героическим воинам и при этом обеспечили клиентов тем, что было им необходимо как никогда, — положительными эмоциями. Как по мне, это самый большой успех, которым мы действительно имеем право гордиться», — подводит итоги 2023 года директор компании Людмила Севрюк.

BROCARD — крупнейшая в стране парфюмерно-косметическая сеть в сегменте luxury, первый магазин которой открылся в 1997 году в Киеве. Именно с него началась история премиальной косметики и парфюмерии в Украине.