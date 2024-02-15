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Бизнес в россии

Weatherford International, также специализирующаяся на предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям, работает в россии 16 лет, создала там более 2,5 тыс. рабочих мест и удерживает на территории рф сервисные предприятия, базы и предприятия машиностроения.

В россии Weatherford представлена через ООО «Везерфорд Холдингз (Рус)», ООО «Везерфорд» и ООО «Везерфорт Бизнес Сервис». В 2022 году они вместе уплатили налоги в бюджет россии более чем на 15 млн долларов.

Основным заказчиком услуг Weatherford в россии остается Роснефть.

В период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года компания импортировала товаров в россию почти на 1,5 млн долларов, в том числе материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности (фитинги, клапаны, валы, прокладки, пластмассовые изделия, подшипники).

Weatherford намерен продолжать выполнять действующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками в россии, в своей отчетности компания пообещала выполнять договорные обязательства с учетом международных санкций.

Компания успешно перестроила каналы поставки оборудования после наложения цивилизованным миром санкций на рф, заменив поставщиков на российские или на другие иностранные компании. Это демонстрирует не только экономическую и технологическую поддержку агрессора компанией, но и идеологическую, подчеркнули в НАПК.