С начала года на соцвыплаты направили 37 млрд грн — министерство

В январе 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 36,92 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На что направили средства

20,9 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

8,5 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату:

— около 470 тыс. лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

— более 2,5 млн. человек на проживание внутренне перемещенным лицам;

1,0 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей, в том числе на выплату более 155 тыс. малообеспеченных семей;

4,7 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в том числе на выплату более 3,2 млн домохозяйствам льгот и жилищных субсидий;

1,8 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, в частности на выплату:

— более 14 тыс. получателям пособия по беременности и родам;

— свыше 611 тыс. лиц для помощи при рождении ребенка;

— почти 2 тыс. лицам для выплаты пособия при усыновлении ребенка;

— около 50 тыс. получателям пособия на детей одиноким матерям;

— 0,02 млрд гривен — на социальную защиту лиц с инвалидностью.