В январе 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 36,92 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
С начала года на соцвыплаты направили 37 млрд грн — министерство
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
На что направили средства
-
20,9 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;
-
8,5 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату:
— около 470 тыс. лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
— более 2,5 млн. человек на проживание внутренне перемещенным лицам;
-
1,0 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей, в том числе на выплату более 155 тыс. малообеспеченных семей;
-
4,7 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в том числе на выплату более 3,2 млн домохозяйствам льгот и жилищных субсидий;
-
1,8 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, в частности на выплату:
— более 14 тыс. получателям пособия по беременности и родам;
— свыше 611 тыс. лиц для помощи при рождении ребенка;
— почти 2 тыс. лицам для выплаты пособия при усыновлении ребенка;
— около 50 тыс. получателям пособия на детей одиноким матерям;
— 0,02 млрд гривен — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Комментарии