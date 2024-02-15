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15 февраля 2024, 14:26 Читати українською

С начала года на соцвыплаты направили 37 млрд грн — министерство

В январе 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 36,92 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В январе 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 36,92 млрд гривен.

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На что направили средства

  • 20,9 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

  • 8,5 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату:

 — около 470 тыс. лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

 — более 2,5 млн. человек на проживание внутренне перемещенным лицам;

  • 1,0 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей, в том числе на выплату более 155 тыс. малообеспеченных семей;

  • 4,7 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в том числе на выплату более 3,2 млн домохозяйствам льгот и жилищных субсидий;

  • 1,8 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, в частности на выплату:

 — более 14 тыс. получателям пособия по беременности и родам;

 — свыше 611 тыс. лиц для помощи при рождении ребенка;

— почти 2 тыс. лицам для выплаты пособия при усыновлении ребенка;

 — около 50 тыс. получателям пособия на детей одиноким матерям;

 — 0,02 млрд гривен — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Источник: Минфин
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