Курс валют на 15 февраля: евро в банках подешевело на 10 копеек

В четверг, 15 февраля, на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже не изменился. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял в покупке 5 копеек, а в продаже 2 копейки. Евро в покупке и продаже потеряло 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,45 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,52 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,33 грн, евро — 41,28−41,50.

Межбанк открылся в диапазоне 38,01−38,10 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,80−40,88 грн/евро.