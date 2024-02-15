Uber решил впервые провести обратный выкуп акций на $7 млрд

Сервис заказа такси и доставки еды Uber Technologies объявил свою первую программу выкупа акций на сумму до $7 млрд, следует из сообщения компании.

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Uber объявил байбэк

Решение Uber объявить байбэк — это показатель уверенности в сильной финансовой динамике компании, заявил финансовый директор Прашант Махендра-Раджа. По его словам, Uber планирует последовательно сокращать количество акций в обращении.

Напомним

Ранее Uber отчитался о финансовых результатах за четвертый квартал 2023 года. Согласно отчету, сервис увеличил чистую прибыль в 2,4 раза, до $1,43 млрд. Выручка Uber выросла на 15% за год, до $9,9 млрд. Годовая чистая прибыль Uber составила $1,9 млрд: это был первый раз, когда компания отчиталась о прибыли с 2019 года.

Акции Uber на премаркете на бирже Nasdaq растут в цене на 8,71%, до $75.