Украинцы могут застраховать свою жизнь и имущество от военных рисков из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Условия разные в зависимости от конкретного страхования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, предоставленные Национальной ассоциацией страховщиков Украины.
Сколько страховые компании платят за поврежденные машины и квартиры
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Страхование жизни/здоровье
Согласно данным ассоциации, максимальная страховая сумма по военным рискам достигает 300 тысяч гривен.
Страховая сумма зависит от конкретной программы. Обычно покрываются риски, относящиеся к смерти, повреждению или травмированию.
Страхование имущества
Максимальная страховая сумма по договорам страхования имущества от военных рисков — 4 млн гривен, а по договорам страхования ответственности — 2 млн гривен.
Франшиза зависит от рисков, но в среднем не превышает 2 тысяч гривен.
При страховании имущества покрываются следующие опасности: утрата либо повреждение застрахованного имущества только вследствие прямого либо опосредованного действия ракет, беспилотных летательных аппаратов всех типов либо их обломков, летательных боеприпасов, средств ПВО, ПРО.
В то же время, покрываются повреждения, уничтожение конструктивных элементов.
Страхование авто
Максимальная страховая сумма обычно не превышает 5 млн гривен для автомобилей старше 15 лет.
Покрываемые риски: повреждение или уничтожение авто в результате военных действий из-за применения оружия или боеприпасов.
Франшиза за повреждение в среднем составляет около 5%, тотал — 10%.
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