Сколько страховые компании платят за поврежденные машины и квартиры

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Страхование жизни/здоровье

Согласно данным ассоциации, максимальная страховая сумма по военным рискам достигает 300 тысяч гривен.

Страховая сумма зависит от конкретной программы. Обычно покрываются риски, относящиеся к смерти, повреждению или травмированию.

Страхование имущества

Максимальная страховая сумма по договорам страхования имущества от военных рисков — 4 млн гривен, а по договорам страхования ответственности — 2 млн гривен.

Франшиза зависит от рисков, но в среднем не превышает 2 тысяч гривен.

При страховании имущества покрываются следующие опасности: утрата либо повреждение застрахованного имущества только вследствие прямого либо опосредованного действия ракет, беспилотных летательных аппаратов всех типов либо их обломков, летательных боеприпасов, средств ПВО, ПРО.

В то же время, покрываются повреждения, уничтожение конструктивных элементов.

Страхование авто

Максимальная страховая сумма обычно не превышает 5 млн гривен для автомобилей старше 15 лет.

Покрываемые риски: повреждение или уничтожение авто в результате военных действий из-за применения оружия или боеприпасов.

Франшиза за повреждение в среднем составляет около 5%, тотал — 10%.