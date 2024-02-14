К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро упало на 12 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 14 февраля: доллар и евро падают на межбанке
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Открытие 14 февраля
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Закрытие 14 февраля
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Изменения
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38.15/38.17
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38.01/38.10
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14/7
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40.85/40.86
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40,73/40.82
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12/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,45 грн. Евро покупают за 40,90 грн., а продают за 41,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,25−38,35, евро — 41,35−41,55 грн.
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Источник: Минфин
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