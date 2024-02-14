Канада выделит $44 миллиона на оборону Украины

Помощь Канады

Блэр объявил, что Канада внесет новый вклад в $60 млн в Коалицию по наращиванию потенциала военно-воздушных сил UDCG.

«Этот вклад будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине. В частности, средства помогут обеспечить поставку жизненно необходимых материалов и оборудования для F-16, таких, как запасные части, станции вооружения, авионика и боеприпасы», — говорится в сообщении .

При этом отмечается, что вклад дополнит объявленную ранее Канадой поддержку коалиции по подготовке F-16 для Украины.

В январе Блэр объявил, что Канада внесет свой вклад в усилия по обучению, предоставив гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал по контракту с монреальской компанией Top Aces Inc. Эта поддержка оценивается примерно в $15 млн и будет предоставляться с февраля 2024 по 2025 год.

Канада также обеспечивает обучение английскому военнослужащим ВВС Украины в языковой школе канадских сил.