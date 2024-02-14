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14 февраля 2024, 17:44 Читати українською

Канада выделит $44 миллиона на оборону Украины

Канада выделит 60 млн канадских долларов (около $44 млн) на оборону Украины. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр, сообщает пресс-служба правительства Канады.

Канада выделит 60 млн канадских долларов (около $44 млн) на оборону Украины.
Фото:depositphotos.

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Помощь Канады

Блэр объявил, что Канада внесет новый вклад в $60 млн в Коалицию по наращиванию потенциала военно-воздушных сил UDCG.

«Этот вклад будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине. В частности, средства помогут обеспечить поставку жизненно необходимых материалов и оборудования для F-16, таких, как запасные части, станции вооружения, авионика и боеприпасы», — говорится в сообщении .

При этом отмечается, что вклад дополнит объявленную ранее Канадой поддержку коалиции по подготовке F-16 для Украины.

В январе Блэр объявил, что Канада внесет свой вклад в усилия по обучению, предоставив гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал по контракту с монреальской компанией Top Aces Inc. Эта поддержка оценивается примерно в $15 млн и будет предоставляться с февраля 2024 по 2025 год.

Канада также обеспечивает обучение английскому военнослужащим ВВС Украины в языковой школе канадских сил.

Источник: Минфин
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