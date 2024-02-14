Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал миноритарным акционером авиакомпании Air Astana — национального авиаперевозчика Казахстана. Об этом сообщается на сайте банка.
ЕБРР стал акционером крупнейшей авиакомпании Казахстана
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Что известно
Приобретение произошло в ходе первоначального публичного размещения акций авиакомпании (IPO). Банк стал владельцем 5% акций за $42 млн.
Казахстанская авиакомпания провела IPO для привлечения денег в расширение и обновление флота, строительство мощностей по техническому обслуживанию самолетов и приобретение авиасимулятора.
Air Astana планирует к 2029 году расширить свой флот с 49 самолетов до 80.
Основными акционерами группы являются казахстанский государственный фонд национального благосостояния «Самрук-Казина» и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc.
Источник: Минфин
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