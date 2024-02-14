Курс валют на 14 февраля: доллар и евро дорожают

В среду, 14 февраля, на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже прибавил 10 копеек. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил в покупке 6 копейки, а в продаже 1 копейку. Евро в покупке прибавило 1 копейку, а в продаже потеряло 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,45 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,62 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,36−38,41 грн, евро — 41,46−41,63.

Межбанк открылся в диапазоне 38,15−38,17 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,85−40,86 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.