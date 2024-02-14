За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 398,140 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 февраля: 1060 российских оккупантов, 9 танков и 39 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 398140 (+1060) человек,
- танков — 6433 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 12043 (+39) ед,
- артиллерийских систем — 9566 (+66) ед,
- РСЗО — 984 (+3) ед,
- средства ПВО — 671 (+4) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7371 (+39),
- крылатые ракеты — 1882 (+0),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12662 (+39) ед,
- специальная техника — 1523 (+5)
Источник: Минфин
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