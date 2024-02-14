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14 февраля 2024, 9:26 Читати українською

Компании «спонсоры войны» не смогут поставлять продукты украинской армии

Международные компании, которые НАПК внесло в список спонсоров войны, не смогут поставлять продукты для украинской армии. Об этом во время презентации закупок «Государственного оператора тыла» заявил его директор по управлению рисками и комплаенс Дмитрий Бигунец, пишет liga.net .

Международные компании, которые НАПК внесло в список спонсоров войны, не смогут поставлять продукты для украинской армии.
Фото:korrespondent

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По словам Бигунца, «Государственный оператор тыла» для обеспечения добродетели использует дополнительные критерии проверки поставщиков.

Да, будут учитываться санкции не только СНБО, но и партнеров Украины: США, Канады, Великобритании, ЕС.

«Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком», — пояснил Бигунец.

Кроме этого, запрещается участие в торгах поставщиков, каким-либо образом связанным с россией или Беларусью, имеющих судимость, долги или банкрот.

Также среди критериев для запрета — нарушение обязательств по поставке продуктов перед Министерством обороны в 2022—2023 годах.

«Также мы ввели такой дополнительный критерий, как пребывание участника в списке международных спонсоров войны. Этот список администрируется НАПК, он постоянно обновляется. Мы считаем справедливым, чтобы не допустить к участию в наших торгах потенциальных участников, которые тем или иным образом признаны НАПК как международные спонсоры войны», — объяснил представитель «Государственного оператора тыла».

При этом Бигунец не назвал конкретные компании, поскольку сейчас ведутся тендерные процедуры. «Мы не хотим дискриминировать поставщиков, которые еще представляют предложения», — добавил он.

Кто входит в список

В список спонсоров войны входят, в частности, торговые сети Auchan и Metro, а также продуктовые компании Bonduelle, Mars Inc., Mondelez International, Nestle, Pepsico и Viciunai Group.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 9:49
#
А к чему эта новость?

Своих продуктов завались!

Зачем нужна поставка продуктов через фирмы — прокладки? Почему нельзя организовывать поставку с оптовых баз по низкой цене???
+
+15
veritas69
veritas69
14 февраля 2024, 10:50
#
Вы мыслите как потребитель, а решения принимают выгодополучатели
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 февраля 2024, 11:36
#
«Почему нельзя организовывать поставку с оптовых баз по низкой цене?»

В интернете вы способны на всё, в том числе
и на закупку свежего хлеба с оптовых баз…
+
0
innapcholko
innapcholko
14 февраля 2024, 11:38
#
Ну да — как же тогда продавать яица по 17грн штука.
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