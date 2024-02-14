Кредит под залог недвижимости: основные моменты перед заключением сделки

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 февраля 2024, 11:33 Читати українською

Кредит под залог недвижимости: основные моменты перед заключением сделки

Недвижимость часто становится залогом при оформлении кредита. Это объясняется тем, что квартира или дом являются имуществом с высокой ликвидностью, что позволяет финансовым учреждениям предлагать более выгодные условия кредитования для заемщика.

Независимо от того, будете ли вы брать кредит под залог недвижимости в частной компании или в банке, стоит заранее убедиться в надежности кредитора, проанализировать важные параметры договора и оценить все «за» и «против».

Давайте рассмотрим, на что обратить внимание перед подписанием кредитного договора и почему в 2024 году стоит выбрать именно частную компанию в качестве кредитора.

Выбор кредитора: что важно знать?

  1. Наличие лицензии Национального банка: Отсутствие государственной лицензии на финансовую деятельность может свидетельствовать о мошеннической структуре. Убедитесь, что кредитор имеет соответствующую лицензию.

  2. Узнаваемость и надежность: Предпочтительнее обращаться к известным и надежным брендам, так как они обычно имеют более высокий уровень доверия.

  3. Доступность и сервис: Обратите внимание на уровень сервиса и удобство проведения всех финансовых операций с кредитором.

  4. Кредитные предложения: Изучите предлагаемые условия кредитования, включая процентную ставку, сумму кредита, сроки погашения и другие условия.

Где лучше брать кредит под залог недвижимости в 2024 году?

В Украине конкурируют два вида организаций — банки и частные кредиторы. Многие задаются вопросом, что выбрать — кредит в банке или в частной компании. Опыт прошлых лет показывает, что частные организации предпочтительнее, так как они обычно предлагают более выгодные условия кредитования.

Кредит под залог недвижимости в банке

  • Срок рассмотрения заявки: 7−14 дней;

  • Процентная ставка: 2−2,5% в месяц;

  • Сумма кредита: не более 50% от рыночной стоимости залога;

  • Срок погашения: от 1 года до 10 лет;

  • Требования к заемщику: поручитель, официальное трудоустройство, справка о доходах и др.;

  • Дополнительные расходы: комиссия за оформление, услуги нотариуса, оценка залога и прочее.

Кредит под залог недвижимости в частной компании «Диамант

  • Срок рассмотрения заявки: 10−15 минут;

  • Процентная ставка: 1,5% в месяц;

  • Сумма кредита: до 80% от рыночной стоимости залога;

  • Срок погашения: до 10 лет;

  • Требования к заемщику: паспорт, ИНН, документы на недвижимость;

  • Дополнительные расходы: услуги нотариуса.

«Диамант +» — простой и прозрачный процесс


Оформление кредита под залог недвижимости в компании «Диамант +» осуществляется по простой и понятной схеме.

Клиенту необходимо предоставить минимальный пакет документов, включающий основные удостоверяющие личность и право на недвижимость документы, после чего специалисты компании проведут оценку недвижимости и проконсультируют по всем вопросам, связанным с условиями кредитования.

Одним из важных аспектов является наличие лицензии на осуществление финансовой деятельности. Компания «Диамант +» обладает лицензией, выданной Национальным банком Украины, что подтверждает ее право предоставления финансовых услуг, включая кредитование под залог недвижимости. Это дает клиентам дополнительную уверенность в законности и надежности компании.

Обратитесь в «Диамант +», и вы получите надежного финансового партнера, готового помочь вам решить любые финансовые вопросы быстро и эффективно. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы и предоставить подробную консультацию по условиям кредитования.

Контактная информация:

Адрес: Киев, ул. Саксаганского 28 офис 4

Телефоны:

  • +38 (068) 883-28-82

  • +38 (096) 515-55-22

  • +38 (066) 515-55-22

Не откладывайте решение своих финансовых вопросов на потом. Обращайтесь в «Диамант +» уже сегодня и получите быстрое и выгодное решение для ваших потребностей.

Источник: Минфин
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами