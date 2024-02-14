Кредит под залог недвижимости: основные моменты перед заключением сделки

Недвижимость часто становится залогом при оформлении кредита. Это объясняется тем, что квартира или дом являются имуществом с высокой ликвидностью, что позволяет финансовым учреждениям предлагать более выгодные условия кредитования для заемщика.

Независимо от того, будете ли вы брать кредит под залог недвижимости в частной компании или в банке, стоит заранее убедиться в надежности кредитора, проанализировать важные параметры договора и оценить все «за» и «против».

Давайте рассмотрим, на что обратить внимание перед подписанием кредитного договора и почему в 2024 году стоит выбрать именно частную компанию в качестве кредитора.

Выбор кредитора: что важно знать?

Наличие лицензии Национального банка: Отсутствие государственной лицензии на финансовую деятельность может свидетельствовать о мошеннической структуре. Убедитесь, что кредитор имеет соответствующую лицензию. Узнаваемость и надежность: Предпочтительнее обращаться к известным и надежным брендам, так как они обычно имеют более высокий уровень доверия. Доступность и сервис: Обратите внимание на уровень сервиса и удобство проведения всех финансовых операций с кредитором. Кредитные предложения: Изучите предлагаемые условия кредитования, включая процентную ставку, сумму кредита, сроки погашения и другие условия.

Где лучше брать кредит под залог недвижимости в 2024 году?

В Украине конкурируют два вида организаций — банки и частные кредиторы. Многие задаются вопросом, что выбрать — кредит в банке или в частной компании. Опыт прошлых лет показывает, что частные организации предпочтительнее, так как они обычно предлагают более выгодные условия кредитования.

Кредит под залог недвижимости в банке

Срок рассмотрения заявки: 7−14 дней;

Процентная ставка: 2−2,5% в месяц;

Сумма кредита: не более 50% от рыночной стоимости залога;

Срок погашения: от 1 года до 10 лет;

Требования к заемщику: поручитель, официальное трудоустройство, справка о доходах и др.;

Дополнительные расходы: комиссия за оформление, услуги нотариуса, оценка залога и прочее.

Кредит под залог недвижимости в частной компании «Диамант +»

Срок рассмотрения заявки: 10−15 минут;

Процентная ставка: 1,5% в месяц;

Сумма кредита: до 80% от рыночной стоимости залога;

Срок погашения: до 10 лет;

Требования к заемщику: паспорт, ИНН, документы на недвижимость;

Дополнительные расходы: услуги нотариуса.

«Диамант +» — простой и прозрачный процесс



Оформление кредита под залог недвижимости в компании «Диамант +» осуществляется по простой и понятной схеме.

Клиенту необходимо предоставить минимальный пакет документов, включающий основные удостоверяющие личность и право на недвижимость документы, после чего специалисты компании проведут оценку недвижимости и проконсультируют по всем вопросам, связанным с условиями кредитования.

Одним из важных аспектов является наличие лицензии на осуществление финансовой деятельности. Компания «Диамант +» обладает лицензией, выданной Национальным банком Украины, что подтверждает ее право предоставления финансовых услуг, включая кредитование под залог недвижимости. Это дает клиентам дополнительную уверенность в законности и надежности компании.

Обратитесь в «Диамант +», и вы получите надежного финансового партнера, готового помочь вам решить любые финансовые вопросы быстро и эффективно. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы и предоставить подробную консультацию по условиям кредитования.

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