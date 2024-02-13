К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже. Евро выросло на 1 копейку в покупке и не изменилось в продаже.
Курс валют на вечер 13 февраля: доллар продолжает расти на межбанке
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Открытие 13 февраля
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Закрытие 13 февраля
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Изменения
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37,96/37,99
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38,15/38,17
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19/18
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40,89/40,91
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40,90/40,91
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1 /0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,35 грн. Евро покупают за 40,85 грн., а продают за 41,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,40, евро — 41,45−41,68 грн.
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Источник: Минфин
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