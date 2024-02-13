Курс валют на вечер 13 февраля: доллар продолжает расти на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже. Евро выросло на 1 копейку в покупке и не изменилось в продаже.

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Валюта Открытие 13 февраля Закрытие 13 февраля Изменения доллар 37,96/37,99 38,15/38,17 19/18 евро 40,89/40,91 40,90/40,91 1 /0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,35 грн. Евро покупают за 40,85 грн., а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,40, евро — 41,45−41,68 грн.

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