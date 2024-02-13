Finance.ua разработал для клиентов целую программу лояльности с уникальными бонусами и скидками, в программе собрано 15 партнеров с эксклюзивными предложениями.
По случаю Дня влюбленных, Finance.ua БЕСПЛАТНО дарит все бонусы и скидки программы лояльности для всех читателей.
Finance.ua дарит подарки из программы лояльности
Finance.ua разработал для клиентов целую программу лояльности с уникальными бонусами и скидками, в программе собрано 15 партнеров с эксклюзивными предложениями.
Чтобы получить подарки, нужно:
- Перейдите на страницу
- Укажите свой E-mail, на который вы хотите получить бонусы
- Получите бонусы на email
- Используйте полученные промокоды на сервисах партнеров.
Чтобы получить подарки — переходите по ссылке.
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Источник: Минфин
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