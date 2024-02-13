За январь 2024 года Группа «Нафтогаз» уплатила 6,1 млрд грн налогов — в госбюджет направили 5,6 млрд грн, еще 500 млн грн были направлены в местные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Группа «Нафтогаз» за январь уплатила налогов более чем на 6 миллиардов
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В компании добавили, что 5,6 млрд грн, уплаченных в госбюджет — это 8,5% всех налоговых поступлений госбюджета Украины за январь 2024 года.
Напомним
За 2023 год Группа уплатила 90,2 млрд грн налогов.
Источник: Минфин
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