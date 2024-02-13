Группа «Нафтогаз» за январь уплатила налогов более чем на 6 миллиардов

За январь 2024 года Группа «Нафтогаз» уплатила 6,1 млрд грн налогов — в госбюджет направили 5,6 млрд грн, еще 500 млн грн были направлены в местные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».