Курс валют на 13 февраля: доллар и евро продолжают расти

Во вторник, 13 февраля, на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 15 копеек. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил в покупке 2 копейки, а в продаже 1 копейку. Евро в покупке не изменилось, а в продаже прибавило 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,30 грн. Евро покупают за 40,80 грн., а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,30 грн, евро — 41,40−41,58.

Межбанк открылся в диапазоне 37,96−37,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,89−40,91 грн/евро.

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