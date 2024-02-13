Во вторник, 13 февраля, на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 15 копеек. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на 13 февраля: доллар и евро продолжают расти
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Валютный рынок
В обменниках доллар прибавил в покупке 2 копейки, а в продаже 1 копейку. Евро в покупке не изменилось, а в продаже прибавило 3 копейки.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,30 грн. Евро покупают за 40,80 грн., а продают за 41,50 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,30 грн, евро — 41,40−41,58.
Межбанк открылся в диапазоне 37,96−37,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,89−40,91 грн/евро.
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Комментарии - 8
Джонсон выступил резко против пакета помощи, поэтому потуги Сената имеют маленькое значение. Он в общем-то естественное заявление сделал, что это за «сделка» по границе на Украину, если вообще нам «ноль» уступок предлагают по границе?
Это все угрожает девалом гривне 25% только за счет выпадения макроэкономической помощи США из дефицита, но дефицит бюджета может быть еще выше из-за огромного роста госрасходов на оборону и прежде всего на ракеты ПВО, если это не компенсируется США.
https://www.france24.com/en/americas/20240213-house-speaker-rejects-ukraine-aid-package-as-senators-grind-through-votes
Демократы будут пробовать сделать congressional letter для постановки закона на голосование мимо Джонсона, но им нужны голоса республиканцев для этого. Судьба в партии конгрессменов, которые решатся на такое нарушение партийной дисциплины понятная.
Однако не все так просто собрать и все голоса демократов. Часть «прогрессивных демократов» считают, что Израиль сам ведет террористическую операцию в Газе, поэтому они не будут голосовать за законопроект и подписывать письма в его пользу.
Вероятность выделения помощи Украине сейчас ниже 10%, вероятно не более 7%
https://www.washingtonpost.com/politics/2024/02/12/house-ukraine-johnson-senate/
Сколько демократов не подпишут congressional letter понятно по голосованию за пакет помощи по Израилю — 180 конгрессменов. Конечно часть может изменить мнение, но именно столько надо демократам переманить у республиканцев сверху лимита для «письма». Это крайне маловероятно, где-то 7% вероятности и не выше.
Думаю, что сага с помощью США завершилась совсем.
https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house
п.с. ваше посилання не існує (Sorry — we haven’t been able to serve the page you asked for)
https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house
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