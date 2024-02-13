За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 397080 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 февраля: 1090 российских оккупантов, 8 танков и 30 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около/ about 397080 (+1090) человек,
- танков — 6424 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 12004 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 9500 (+19) ед,
- РСЗО — 981 (+0) ед,
- средства ПВО — 667 (+1) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7332 (+30),
- крылатые ракеты — 1882 (+0),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12623 (+24) ед,
- специальная техника — 1518 (+4)
Источник: Минфин
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