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13 февраля 2024, 14:01 Читати українською

Нефтедобытчики Diamondback и Endeavor объявили о сделке на $26 миллиардов

Американские сланцевые нефтедобытчики Diamondback Energy и Endeavour Energy Resources подписали соглашение о слиянии. Как сообщает пресс-служба Diamondback Energy, сумма сделки, учитывая долг Endeavor, составит примерно $26 млрд.

Американские сланцевые нефтедобытчики Diamondback Energy и Endeavour Energy Resources подписали соглашение о слиянии.
Фото:hartenergy.com

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Что известно

Объединение компаний превратит их в третьего по величине производителя нефти и газа в Пермском бассейне Западного Техаса и Нью-Мексико, уступая лишь Exxon Mobil и Chevron, сообщает Reuters.

В рамках сделки, Diamondback выплатит $8 млрд наличных средств, а также отдаст 117,3 млн своих обыкновенных акций. Ожидается, что акционеры Diamondback Energy будут владеть примерно 60,5% объединенной компании, а акционеры Endeavour будут владеть примерно 39,5% компании.

«Это объединение двух сильных, авторитетных компаний для создания независимой Североамериканской нефтяной компании. Запасы объединенной компании будут иметь лучшую в отрасли глубину и качество, которые будут конвертироваться в денежный поток с самой низкой в отрасли структурой затрат, создавая дифференцированное ценностное предложение для наших акционеров», — цитирует пресс-служба Diamondback Energy CEO компании Трэвиса Стайса.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, капитализация Diamondback составляет около $27 млрд, стоимость Endeavor оценивается примерно в $25 млрд. Отсюда стоимость нефтяного гиганта будет составлять $52 млрд.

Источник: Минфин
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