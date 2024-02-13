Нефтедобытчики Diamondback и Endeavor объявили о сделке на $26 миллиардов

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Что известно

Объединение компаний превратит их в третьего по величине производителя нефти и газа в Пермском бассейне Западного Техаса и Нью-Мексико, уступая лишь Exxon Mobil и Chevron, сообщает Reuters.

В рамках сделки, Diamondback выплатит $8 млрд наличных средств, а также отдаст 117,3 млн своих обыкновенных акций. Ожидается, что акционеры Diamondback Energy будут владеть примерно 60,5% объединенной компании, а акционеры Endeavour будут владеть примерно 39,5% компании.

«Это объединение двух сильных, авторитетных компаний для создания независимой Североамериканской нефтяной компании. Запасы объединенной компании будут иметь лучшую в отрасли глубину и качество, которые будут конвертироваться в денежный поток с самой низкой в отрасли структурой затрат, создавая дифференцированное ценностное предложение для наших акционеров», — цитирует пресс-служба Diamondback Energy CEO компании Трэвиса Стайса.