Siemens начинает buyback на 6 млрд евро

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG начал пятилетнюю программу обратного выкупа акций на сумму до 6 млрд евро , говорится в сообщении компании.

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Что известно

Программа рассчитана на период до 31 января 2029 года включительно и предполагает покупку не более 80 млн бумаг.

О ней было объявлено в ноябре прошлого года.

Акции приобретаются исключительно для использования в пенсионных целях, реализации программ стимулирования сотрудников и исполнения других обязательств, в том числе связанных с конвертируемыми облигациями.

Котировки акций Siemens выросла на 0,3% на торгах в понедельник.

Напомним

Байбек (buyback) — это выкуп эмитентом собственных акций, который в большинстве случаев считается показателем избытка наличных денег в компании. Иногда является вынужденной мерой, направленной против падения капитализации.

Обратный выкуп собственных бумаг может положительно повлиять на показатель «чистой прибыли на акцию» (EPS).