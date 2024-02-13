Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Основатель и бывший глава Amazon.com Inc. Джефф Безос 7−8 февраля продал 12 млн акций компании на общую сумму около $2,04 млрд, говорится в документах, направленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Теперь ему принадлежит 976 млн бумаг компании.

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Средняя цена продажи составила $170,21 за акцию. На закрытие торгов в пятницу котировки находились на уровне $174,45.

Это первая продажа акций Amazon Безосом более чем за два года, отмечает The Wall Street Journal. Последний раз до этого он продавал бумаги в ноябре 2021 года по цене около $172,7 с учетом сплита, который состоялся в июне 2022 года.

Капитализация Amazon за последние три месяца выросла на 22%, за двенадцать месяцев — на 75% и сейчас превышает $1,8 трлн. Фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил соответственно 16% и 36,5%.