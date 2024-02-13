Moody's улучшило прогнозы рейтингов Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги эмитентов Киева и Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне Caa3. Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

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«Стабилизация прогнозов отражает оценку Moody's, согласно которой в случае дефолта обоих городов ожидаемые потери кредиторов должны быть умеренными и не превысить 35%, несмотря на социальный и экономический ущерб, который два города продолжают испытывать в результате затяжного военного конфликта», — говорится в сообщении.

Moody's отмечает, что оба города на сегодняшний день погасили большую часть своего долга, и считает, что города способны управлять своими непогашенными долговыми обязательствами, которые сейчас находятся на очень низком уровне.

Moody's отмечает, что улучшение прогнозов по Киеву и Харькову отражает снижение неопределенности относительно вероятности того, что кредитоспособность упадет ниже уровня Caa3, несмотря на все еще значительную степень неопределенности вокруг полномасштабной войны и ее кредитных последствий.

По мнению агентства, оба города смогли адаптироваться к действиям в условиях войны и продолжать выполнять административные обязанности посредством корректировки услуг и минимизации понижающего давления на финансовые показатели.

По оценкам Moody's, валовой операционный баланс (GOB) в 2023 году составит 31% для Киева и 32% для Харькова.

Moody's прогнозирует, что GOB для обоих городов снизится в 2024 году, но останется положительным. Этот результат соответствует бюджетному плану Харькова на 2024 год, предусматривающему сбалансированный бюджет. Хотя бюджет Киева на 2024 год указывает на финансовый дефицит из-за предусмотренных в бюджете инвестиций в инфраструктуру, Moody's не ожидает, что все заложенные в бюджет проекты могут быть реализованы, и, следовательно, ожидает лучшего, чем заложено в бюджете, финансового результата, но все же таки небольшого дефицита.