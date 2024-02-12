К закрытию межбанка курс доллара вырос на 22 копейки в покупке и на 23 копейки в продаже. Евро выросло на 12 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 февраля: доллар стремительно вырос на межбанке
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Открытие 12 февраля
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Закрытие 12 февраля
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Изменения
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37,74/37,76
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37,96/37,99
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22/23
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40,77/40,78
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40,89/40,92
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12/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,15 грн. Евро покупают за 40,70 грн., а продают за 41,40 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,18−38,29, евро — 41,40−41,55 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
На деле CNN сегодня написало сегодня большой материал «Почему ноябрь может решить контроль Сената на долгие годы».
Они пишут, что демократы могут проиграть Сенат «на годы» из-за специфики выборов в США.
Сейчас крайне неудачная для демократов ротация Сената в штатах республиканцев и обычно есть корреляция с рейтингом кандидата в президенты и результатов выборов в «свинговом» штате.
Проще говоря, республиканцы могут выиграть ЦЕЛИКОМ Конгресс на выборах и делать чего хотят, если еще и Трамп станет президентом. Просто Трамп с MAGA сможет вообще игнорировать демократов тогда с их мнением.
Это грозит полным переворачиванием политики США. В этом плане стоит уже внимательней слушать, что там Донни рассказывал про кредит Украине и условия.
https://www.cnn.com/2024/02/12/politics/senate-democrats-biden-election-analysis/index.html