Курс валют на вечер 12 февраля: доллар стремительно вырос на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 22 копейки в покупке и на 23 копейки в продаже. Евро выросло на 12 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 12 февраля Закрытие 12 февраля Изменения доллар 37,74/37,76 37,96/37,99 22/23 евро 40,77/40,78 40,89/40,92 12/14

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,15 грн. Евро покупают за 40,70 грн., а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,18−38,29, евро — 41,40−41,55 грн.

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