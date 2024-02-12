H&M готовит к открытию первый с начала войны новый магазин в Киеве

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Что известно

Новый магазин H&M готовится к открытию в ТРЦ Blockbuster Mall. «Дата открытия будет объявлена позже», — говорится в комментарии пресс-службы компании.

По данным источников издания, знакомым с деталями соглашения, открытие нового H&M в Киеве состоится в апреле 2024 года. В настоящее время идут ремонтные работы. Магазин станет 10-м в украинской сети и восьмым — среди работающих.

Традиционно в магазине представят женскую, мужскую и детскую одежду. Будет ли в нем спортивная одежда H&M Move и товары для дома H&M Home, пока неизвестно.

Напомним

Компания H&M возобновила работу в Украине в ноябре 2023 года. Первые магазины открылись в ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park в Киеве 9 ноября. Позже магазины шведского оператора открыли свои двери также у ТРЦ River Mall, Retroville, SkyMall и Dream в столице и один — у ТРЦ Victoria Gardens во Львове.

Магазины H&M в ТРЦ Riviera в Одессе и ТРЦ Nikolsky в Харькове остаются закрытыми.