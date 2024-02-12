Банк Barclays прекращает кредитовать добычу нефти и газа по требованию защитников окружающей среды

Крупнейший кредитор по добыче нефти и газа банк Barclays прекратит финансирование отрасли по требованию защитников окружающей среды. Об этом пишет BBC.

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Сколько денег давал банк

Согласно отчету экологической группы Rainforest Action Network Barclays являлся крупнейшим спонсором сектора ископаемого топлива в Европе в период с 2016-го по 2021 год. В 2022 году банк предоставил сектору около $16,5 млрд. финансирования. В 2019 и 2020 годах этот показатель составил более $30 млрд.

Заявление Barclays

В «Заявлении об изменении климата» Barclays объявил, что больше не будет предоставлять прямое финансирование проектов, направленных на расширение добычи нефти и газа или инфраструктуры, связанной с такими проектами. Также будут установлены ограничения на новое финансирование для энергетических компаний.

План не полностью сосредоточен на нефти и газе. Также будут ограничены кредитования, связанные с добычей угля и производством угольной электроэнергии.

Причины

На банк оказывается давление со стороны защитников окружающей среды, активистов-акционеров и даже знаменитостей. В прошлом году группа активистов, в которую входили актриса Эмма Томпсон и кинорежиссер Ричард Кертис, призвала Всеанглийский клуб лаун-тенниса исключить Barclays из спонсоров Уимблдона. Они заявили, что банк «наживается на климатическом хаосе».

Barclays — не первый банк в Европе, отказавшийся от кредитования добычи ископаемых. HSBC, Lloyds, BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole ранее объявили об ограничении финансирования ископаемого топлива.

В Barclays отметили, что финансирование нефтегазовой отрасли составляет очень небольшую часть общей деятельности банка.

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