Цена акций руководства инвестфондов выросла на $40 млрд

Стоимость акций основателей и руководителей крупнейших фондов прямых инвестиций в США увеличилась за 2023 год на $40 млрд на фоне роста их активов, пишет Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.

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Акции таких крупных инвестфирм, как Blackstone, KKR, Apollo Global, Ares Management и TPG, приблизились к рекордным максимумам или превзошли их благодаря финансовым результатам выше ожидаемых, пишет FT.

Этому росту способствовало увеличение общих активов фондов, в том числе из-за кредитных и страховых операций, на фоне стремительного роста ставок. По подсчетам газеты, в совокупности фонды прямых инвестиций в 2023 году заработали $15,5 млрд в виде комиссионных и доходов на основе спредов, что на 11% больше, чем за год до этого.

Рост акций инвестгрупп произошел в период беспокойства на Уолл-стрит и подчеркнул их отличие от традиционных перекупщиков, пишет FT.

Крупные инвестбанки сокращали персонал и бонусы из-за замедления в заключении сделок, которое произошло на фоне повышения процентных ставок, а группы прямых инвестиций старались продать свои активы и вернуть прибыль инвесторам.

Более высокая доходность поддержала кредитный бизнес инвестгрупп, который менее известен, но в котором активы и доходы выросли.

Blackstone в 2023 году получила $148 млрд от инвесторов, в результате чего ее активы превысили $1 трлн, и большая часть была получена от кредитных и страховых операций, пишет FT. Частные кредитные инвестиции компании выросли в прошлом году на 16,4%, что позволило ей компенсировать падение доходов подразделения прямых инвестиций.

Приток в Apollo Global составил $157 млрд за 2023 год, и почти половина этих средств поступила от страхового подразделения Athene. Макрей Сайкс, портфельный менеджер фонда Gabelli Equity Trust, который владеет акциями обеих групп, назвал накопление активов за минувший год исключительным.

Среди активов руководителей инвесткомпаний больше всего подорожали активы главы Blackstone Стивена Шварцмана (36-е место рейтинга Forbes Real-Time Billionaires, состояние $38,1 млрд) — на $12 млрд, указывает FT. Сейчас Blackstone — самая дорогостоящая компания по управлению активами в мире: ее рыночная капитализация в $155 млрд превышает, в том числе показатели Morgan Stanley или Goldman Sachs.

В январе Шварцман заявил, что Blackstone защитила работа над диверсификацией бизнесов, в итоге фонд оказался устроен таким образом, чтобы обеспечивать устойчивость во времена напряжения и использовать потенциал роста по мере восстановления рынков.