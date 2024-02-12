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12 февраля 2024, 12:17 Читати українською

Finance.ua объявляет о переходе сервиса оh.ua под бренд Finance.ua Страхование

С 14 февраля 2024 года онлайн-сервис страхования oh.ua переходит под бренд — Finance.ua Страхование. Теперь все клиенты oh.ua будут получать еще более выгодные предложения по страхованию и дополнительные бонусы за покупки, которые раньше им не были доступны.

Подробности

В рамках этого слияния будут сочетаться преимущества и многолетний опыт страхования сайта oh.ua и инновационные подходы финансового супермаркета Finance.ua, чтобы обеспечить еще более удобный и эффективный опыт страхования онлайн.

Посетители, которые перейдут на сайт https://oh.ua/, после 14 февраля, будут автоматически переадресованы по адресу https://finance.ua/ru/insurance. Это гарантирует бесперебойность и удобство использования сервиса.

Все существующие клиенты oh.ua продолжат получать качественную поддержку от экспертов Finance.ua Страхование. В случае возникновения вопросов, клиенты могут обращаться за поддержкой по телефону 0 800 307 555 или по электронному адресу insurance@mail.finance.ua .

Справка

oh.ua был основан в 2015 году и стал известным онлайн-магазином страховок, предлагая клиентам возможность сравнить цены на страхование и легко оформить полис онлайн.

Finance.ua Страхование — это сервис онлайн-страхования, официальный партнер ведущих страховых компаний. Предлагая оформление онлайн полиса за 5 минут, гарантирует только надежные и проверенные страховые компании, а также обеспечивает удобное сравнение всех цен на страхование.

С переходом под бренд finance.ua страхования компания стремится соединить лучшие аспекты обеих платформ, чтобы создать еще лучший и удобный сервис для своих клиентов.

Источник: Минфин
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