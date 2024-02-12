Курс валют на 12 февраля: Евро в банках подорожал на 7 копеек, в обменниках — на 16 копеек

В понедельник, 12 февраля, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке и продаже прибавил 10 копеек. Курс евро в покупке вырос на 12 копеек, а в продаже — на 16 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,10 грн. Евро покупают за 40,62 грн, а продают за 41,35 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20 грн, евро — 41,30−41,46.

Межбанк открылся в диапазоне 37,74−37,76 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,48−40,49 грн/евро.

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