‚В минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 395 990 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 февраля: 790 российских оккупантов, 10 танков и 45 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 395990 (+790) человек,
- танков — 6416 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11977 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 9481 (+6) ед,
- РСЗО — 981 (+0) ед,
- средства ПВО — 666 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7302 (+45),
- крылатые ракеты — 1882 (+1),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12599 (+7) ед,
- специальная техника — 1514 (+1)
Источник: Минфин
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