В январе 65 участников покинули рынок небанковских финансовых услуг — НБУ

Количество участников небанковского финансового рынка в январе уменьшилось с 1120 (по состоянию на 31 декабря 2023 года) до 1058 (по состоянию на 31 января 2024 года), количество банков осталось неизменным — 63. Об этом говорится в данных НБУ .

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Кого исключили из списка

Из реестров принудительно исключено 58 участников рынка небанковских финансовых услуг: 29 финансовых компаний, двух страховщиков, 21 ломбард и шесть лизинговых компаний. Две финансовые компании, четыре кредитных союза и одна лизинговая компания исключены из реестров по инициативе заявителя. В то же время в реестр включены три страховых брокера.

В течение января шести финансовым компаниям, трем ломбардам, четырем кредитным союзам и трем лизинговым компаниям аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а еще одному страховщику — принудительно (как мера влияния). Двум финансовым компаниям аннулирована часть из имеющихся лицензий по их инициативе.

Кто работает на рынке

По состоянию на 31 января на небанковском рынке работали 528 финансовых компаний (в декабре было 559), 87 страховщиков non-life (было 89), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 125 ломбардов (было 146), 129 кредитных союзов (было 133), 69 лизинговых компаний (было 76), 36 страховых брокеров (было 33), 71 коллекторская компания (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 19 банковских групп (количество не изменилось) и 20 небанковских групп (количество не изменилось).

На платежном рынке действуют 19 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 21), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось). Отмена регистрации двух платежных систем произошла по обращению операторов этих платежных систем (т.е. добровольно).

Кроме того, на рынке действуют предоставителей финансовых платежных услуг, среди которых 19 платежных учреждений (количество не изменилось), 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

В другие субъекты, действующие на платежном рынке, входят 34 коммерческих агента (было 36) и 35 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).