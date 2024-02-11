Трамп против помощи Украине, Польша хочет заблокировать часть импорта из Украины: о чем писала западная пресса на этой неделе

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Сенат не должен голосовать за пакет помощи, предусматривающий поддержку, в частности, Украины и Израиля.

«Мы больше никогда не должны давать деньги без надежды на возвращение или без определенных условий. Соединенные Штаты больше не должны быть глупы», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Кроме того, на митинге в Южной Каролине в субботу, 10 февраля, он повторил свои тезисы.

«Они хотят дать почти $100 млрд нескольким странам. Я сказал: Почему мы это делаем? Если вы это делаете, то дайте им не $100 млрд, а ссуду», — приводит слова Трампа The Hill.

Польское радио: Польша пытается через Брюссель заблокировать часть импорта из Украины

Польша будет пытаться через Еврокомиссию ввести запрет на целые группы продовольственных товаров из Украины, таких как сахар или мясо птицы. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский.

«Польша и другие пограничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыв ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот», — заявил он.

Секерский утверждает, что у польских фермеров есть законные опасения, ожидания и требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также других неевропейских рынков в ЕС, особенно в Польшу.

Bloomberg: Швейцария попросила Китай принять участие в мирной конференции по Украине

Швейцария попросила Китай принять участие в мирной конференции по Украине, которая должна пройти в этом году. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Кассис сказал, что Ван «принял к сведению приглашение». Он ждет ответа через несколько дней.

«У Китая очень крепкие отношения с россией, но он по-прежнему готов внести свой вклад в прекращение этой войны», — заявил Кассис.

Китайские власти пропустили встречу советников по национальной безопасности на Мальте в 2023 году, когда официальные лица из более чем 55 стран обсуждали украинскую формулу мира. В августе Пекин отправил делегацию на встречу в Саудовскую Аравию.

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку россии с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Financial Times: ЕС придерживается осторожного подхода в вопросе российских замороженных активов

Европейский союз придерживается осторожного подхода к использованию замороженных активов россии. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Украина, США и другие союзники настаивают на использовании замороженных российских государственных активов на сумму около $300 млрд. для помощи Киеву в его защите от вторжения Москвы. Большая часть активов заморожена в Европе, и члены «Большой семерки» (G7) ЕС — Франция, Италия и Германия — опасаются финансовых и юридических последствий такого беспрецедентного шага.

Одна из идей, выдвинутая премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, получившая поддержку в США, предлагает создать компанию специального назначения, которая будет выпускать долговые обязательства от имени рф, используя эти активы в качестве залога в случае, если Кремль откажется платить за ущерб, причиненный ей в Украине.

«Большая семерка» оценивает юридическую осуществимость этого варианта. Однако он не получил одобрения со стороны ЕС.

«Мы придерживаемся очень постепенного подхода. Мы идем шаг за шагом… сейчас мы приняли одно единственное решение», — заявил еврокомиссар, говоря о том, что ЕС намерен отделить прибыль, полученную от российских активов, с тем, чтобы впоследствии конфисковать их в пользу Украины.

«В рамках G7 мы обсуждаем разные сценарии, мнения. Нам нужны общие решения и солидарность на уровне G7, но в то же время это особенно европейский вопрос, потому что активы в большинстве своем находятся здесь», — подчеркнул он.