‚В минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 395 200 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 февраля: 930 российских оккупантов, 12 танков и 22 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 395200 (+930) человек,
- танков — 6406 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 11956 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 9475 (+16) ед,
- РСЗО — 981 (+0) ед,
- средства ПВО — 666 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7257 (+22),
- крылатые ракеты — 1881 (+0),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12592 (+13) ед,
- специальная техника — 1513 (+1).
Источник: Минфин
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