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11 февраля 2024, 15:01 Читати українською

Сделка более чем на $2 миллиарда: Безос впервые за три года продал часть акций Amazon

На этой неделе основатель Amazon Джефф Безос впервые за последние три года продал часть акций компании. Об этом сообщает Bloomberg.

На этой неделе основатель Amazon Джефф Безос впервые за последние три года продал часть акций компании.

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Подробности

Продажи 12 млн акций состоялись в среду и четверг и составили более $2 млрд.

2 февраля 2024 года Amazon объявила, что Безос планирует продать до 50 млн акций компании в течение следующих 12 месяцев, потенциально заработав на резком росте акций, что позволит ему стать самым богатым человеком мира.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса за год выросло на $22,6 млрд до $200 млрд по состоянию на воскресенье, 11 февраля. Он находится на втором месте после Илона Маска, состояние которого достигает $209 млрд (-$20,2 млрд в год).

Начиная с 2002 года, основатель Amazon продал акции компании на сумму более $30 млрд, в том числе около $20 млрд в 2020 и 2021 годах.

Он преимущественно дарил акции, включая акции на сумму примерно $230 млн, которые были переданы некоммерческим организациям в ноябре 2023 года.

Напомним

На прошлой неделе акции Amazon повысились почти на 8% после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, объемах продаж в праздничный квартал, а ее прибыльный облачный бизнес показал первые приросты благодаря функциям на базе ИИ.

В прошлом году акции Amazon выросли более чем на 80% на фоне более широкого роста цен на технологические акции и превзошли эталонный индекс S&P 500.

Безос основал Amazon в 1994 году. Сначала компания работала как интернет-рынок для книг, но позже расширилась на продажу электроники, видеоигр, одежды, мебели, игрушек. Сейчас это одна из крупнейших в мире по обороту компаний, продающая товары и услуги через Интернет.

В 2021 году он ушел с поста исполнительного директора и занял должность исполнительного председателя.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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