Сделка более чем на $2 миллиарда: Безос впервые за три года продал часть акций Amazon

На этой неделе основатель Amazon Джефф Безос впервые за последние три года продал часть акций компании. Об этом сообщает Bloomberg.

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Подробности

Продажи 12 млн акций состоялись в среду и четверг и составили более $2 млрд.

2 февраля 2024 года Amazon объявила, что Безос планирует продать до 50 млн акций компании в течение следующих 12 месяцев, потенциально заработав на резком росте акций, что позволит ему стать самым богатым человеком мира.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса за год выросло на $22,6 млрд до $200 млрд по состоянию на воскресенье, 11 февраля. Он находится на втором месте после Илона Маска, состояние которого достигает $209 млрд (-$20,2 млрд в год).

Начиная с 2002 года, основатель Amazon продал акции компании на сумму более $30 млрд, в том числе около $20 млрд в 2020 и 2021 годах.

Он преимущественно дарил акции, включая акции на сумму примерно $230 млн, которые были переданы некоммерческим организациям в ноябре 2023 года.

Напомним

На прошлой неделе акции Amazon повысились почти на 8% после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, объемах продаж в праздничный квартал, а ее прибыльный облачный бизнес показал первые приросты благодаря функциям на базе ИИ.

В прошлом году акции Amazon выросли более чем на 80% на фоне более широкого роста цен на технологические акции и превзошли эталонный индекс S&P 500.

Безос основал Amazon в 1994 году. Сначала компания работала как интернет-рынок для книг, но позже расширилась на продажу электроники, видеоигр, одежды, мебели, игрушек. Сейчас это одна из крупнейших в мире по обороту компаний, продающая товары и услуги через Интернет.

В 2021 году он ушел с поста исполнительного директора и занял должность исполнительного председателя.