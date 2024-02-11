Международное рейтинговое агентство Moody's впервые в истории снизило кредитный рейтинг Израиля с A1 в А2. Об этом говорится в сообщении Moody's.

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«Moody's снизило рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах до A2 с A1», — заявили в агентстве.

Главная причина

Отмечается, что главной причиной снижения рейтинга Израиля до А2 является оценка Moody's о том, что текущий военный конфликт с ХАМАСом и его последствиями существенно повышают политические риски для Израиля, а также ослабляют его исполнительные и законодательные институты и его фискальную прочность в ближайшем будущем.

Также указывается на то, что хотя боевые действия в секторе Газа могут уменьшиться по интенсивности или приостановиться, пока нет договоренности об окончательном прекращении военных действий и нет договоренности о долгосрочном плане, который полностью восстановил бы и в конечном счете укрепил безопасность Израиля.

По данным Haaretz, Moody's впервые в истории Израиля снизило кредитный рейтинг страны.