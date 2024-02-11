Шоколад может подорожать: Цены на какао обновили исторический рекорд из-за Эль-Ниньо

Цены на какао на товарном рынке в Нью-Йорке в четверг, 8 февраля, достигли нового исторического максимума в $5 874 за тонну, поскольку сухая погода наносит ущерб урожаю в Западной Африке. Об этом сообщает BBC.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Цены на какао выросли из-за низких урожаев в Западной Африке, на которую приходится основная часть мировых поставок. Погодное явление Эль-Ниньо повлекло за собой более сухую погоду в Гане и Кот-д'Ивуаре, которые являются двумя крупнейшими в мире производителями какао-бобов.

Отмечается, что высокие температуры и изменения режима осадков, вызванные изменением климата, также могут повлиять на урожай.

С начала прошлого года стоимость основного ингредиента для изготовления шоколада выросла примерно вдвое. Стремительный рост цен на какао давит на крупных производителей шоколада.

В четверг один из крупнейших в мире производителей шоколада Hershey предупредил: «Ожидается, что исторические цены на какао ограничат рост прибыли в этом году».

Исполнительный директор Hershey Микеле Бак также не исключил повышения цен для клиентов.

«Мы не можем говорить о будущем ценообразовании. Учитывая, какова цена на какао, мы будем использовать все инструменты в нашем наборе инструментов, включая ценообразование, как способ управления бизнесом», — сказала она во время разговора с аналитиками.

В прошлом месяце американская компания Mondelez определила рост стоимости ингредиентов шоколада как одну из проблем, с которой столкнется в будущем.

Эль-Ниньо

Феномен Эль-Ниньо состоит в резком повышении температуры (на 5−9 градусов) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади около 10 миллионов квадратных километров.