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11 февраля 2024, 16:04 Читати українською

Шоколад может подорожать: Цены на какао обновили исторический рекорд из-за Эль-Ниньо

Цены на какао на товарном рынке в Нью-Йорке в четверг, 8 февраля, достигли нового исторического максимума в $5 874 за тонну, поскольку сухая погода наносит ущерб урожаю в Западной Африке. Об этом сообщает BBC.

Цены на какао на товарном рынке в Нью-Йорке в четверг, 8 февраля, достигли нового исторического максимума в $5 874 за тонну, поскольку сухая погода наносит ущерб урожаю в Западной Африке.
Фото: pixabay.com

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Цены на какао выросли из-за низких урожаев в Западной Африке, на которую приходится основная часть мировых поставок. Погодное явление Эль-Ниньо повлекло за собой более сухую погоду в Гане и Кот-д'Ивуаре, которые являются двумя крупнейшими в мире производителями какао-бобов.

Отмечается, что высокие температуры и изменения режима осадков, вызванные изменением климата, также могут повлиять на урожай.

С начала прошлого года стоимость основного ингредиента для изготовления шоколада выросла примерно вдвое. Стремительный рост цен на какао давит на крупных производителей шоколада.

В четверг один из крупнейших в мире производителей шоколада Hershey предупредил: «Ожидается, что исторические цены на какао ограничат рост прибыли в этом году».

Исполнительный директор Hershey Микеле Бак также не исключил повышения цен для клиентов.

«Мы не можем говорить о будущем ценообразовании. Учитывая, какова цена на какао, мы будем использовать все инструменты в нашем наборе инструментов, включая ценообразование, как способ управления бизнесом», — сказала она во время разговора с аналитиками.

В прошлом месяце американская компания Mondelez определила рост стоимости ингредиентов шоколада как одну из проблем, с которой столкнется в будущем.

Эль-Ниньо

Феномен Эль-Ниньо состоит в резком повышении температуры (на 5−9 градусов) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади около 10 миллионов квадратных километров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 февраля 2024, 18:13
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Только что сел 1 кг Нутелы …ещо 2 кг…есть… ещо взять надо…
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