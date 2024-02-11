Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании из группы «Кузнечная» приобрести транспортную компанию «Винтер Карго». Об этом сообщается на сайте АМКУ.
АМКУ разрешил «Ковальской» приобрести транспортную компанию «Винтер Карго»
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«Дано разрешение ООО „Кузнечное Сырье“ на приобретение доли в уставном капитале ООО „Винтер Карго“, обеспечивающее превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.
Компания «Винтер Карго»
По данным YouControl, основная деятельность «Винтер Карго» — грузовой речной транспорт, другие деятельности — неспециализированная оптовая торговля, грузовой автомобильный транспорт и складское хозяйство.
Владельцем ООО значится закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Скайфол», а конечными бенефициарами — дочери бывшего министра экологии Анна и Карина Злочевские.
Источник: Минфин
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