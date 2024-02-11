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11 февраля 2024, 9:12 Читати українською

АМКУ разрешил «Ковальской» приобрести транспортную компанию «Винтер Карго»

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании из группы «Кузнечная» приобрести транспортную компанию «Винтер Карго». Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании из группы «Кузнечная» приобрести транспортную компанию «Винтер Карго».
Фото: detector.media

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«Дано разрешение ООО „Кузнечное Сырье“ на приобретение доли в уставном капитале ООО „Винтер Карго“, обеспечивающее превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.

Компания «Винтер Карго»

По данным YouControl, основная деятельность «Винтер Карго» — грузовой речной транспорт, другие деятельности — неспециализированная оптовая торговля, грузовой автомобильный транспорт и складское хозяйство.

Владельцем ООО значится закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Скайфол», а конечными бенефициарами — дочери бывшего министра экологии Анна и Карина Злочевские.

Источник: Минфин
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