В ночь на 11 февраля Приватбанк будет проводить регламентные работы в Приват24, в связи с чем сервисы будут на паузе до 5 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приватбанк ночью будет проводить регламентные работы. Сервисы в Приват24 будут временно недоступны
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«При проведении работ 11 февраля с 1:00 до 5:00 утра приложение и web-версия Приват24 будут временно недоступны», — говорится в сообщении.
Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.
«Если в период проведения работ вы планируете пользоваться Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!» — написали в банке.
Источник: Минфин
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