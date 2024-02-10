В Киеве пострадавшие в результате ракетной атаки 7 февраля могут получить 10 800 гривен помощи

Помощь в размере 10 800 гривен на человека могут получить граждане, у которых было значительно повреждено или полностью разрушено жилье или травмированы или имеют погибших членов семьи в результате ракетной атаки 7 февраля 2024 года в Голосеевском районе города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Программа предоставления экстренной многоцелевой денежной помощи реализуется французской гуманитарной организацией Acted при поддержке Минреинтеграции. Проект финансируется правительством США через Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

Acted начала регистрацию пострадавшего населения уже 8 февраля 2024 года. За первые сутки было зарегистрировано 52 пострадавших семьи, состоящих из 126 человек.

Регистрация на получение помощи

Чтобы зарегистрироваться на получение указанной финансовой помощи, необходимо иметь при себе документы всех членов домохозяйства, включая паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, обязательным условием является предоставление акта повреждения жилья или фото повреждений.

Помощь будет выплачиваться единовременно путем начисления денежного перевода через отделение Ощадбанка, Укрпочты, Приватбанка или переводом на карту для выплат любого банка.

Если хотите получить средства на карту, также нужно предоставить реквизиты банковской карты для выплат (IBAN).

С вопросами о предоставлении денежной помощи населению, пострадавшему в результате ракетной атаки 7 февраля 2024 года в Голосеевском районе города Киева, вы можете обратиться к районной власти Голосеевского района города Киева или связаться с Acted одним из следующих способов: